Oasport.it - LIVE BoClassic 2024 in DIRETTA: ancora seconda piazza per Crippa, vince Bekele. A breve Battocletti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:40 Qualche minuto di attesa, poi sarà la volta della gara femminile con l’attesissima Nadia.15:38 LA TOP TEN DELLAMASCHILE1-Telahun Haile(ETH) 27:592-Yeman(ITA) +0.013-Charles Rotich (KEN) +0.094-Maxime Chaumeton (RSA) +0.285-Oscar Chelimo (UGA) +0.436-Soufyan Bouqantar (MAR) +0.477-Ilias Fifa (ESP) +0.498-Pietro Riva (ITA) +0.529-Miahcel Somers (BEL) +0.5410-Francesco Guerra (ITA) +1.1415:35 Completa il podio il keniano Rotich, poi il sudafricano Chaumeton e lo scontento di oggi, ovvero l’ugandese Oscar Chelimo.15:34 Terzo secondo posto consecutivo per, che non riesce a sfatare il tabù. L’azzurro nel finale recupera tantissimo, ma l’etiope chiude totalmente in pieno controllo, sfiorando il record della corsa in 27:59.