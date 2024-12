Ilgiorno.it - Lella Costa Late Show: il politicamente corretto uccide il nostro mestiere. Il teatro? Deve essere libertà

Milano – Volete divertirvi ma il Capodanno vi scatena una dermatite nervosa? Vi piace stare con gli amici, ma detestate botti e trenini? Intanto sappiate che non siete soli: il disagio é diffuso e ramificato. Transgenerazionale. E forse c’è una soluzione: ilalCarcano. Garanzia di risate e di pensiero. Che forse é l’augurio migliore per il nuovo anno. Lei sul palco in compagnia del pianista Carlo Fava. Per una stand up raffinata, dalle unghie lunghe, rigorosamente in rosso. Biglietti non proprio popolari (84 euro) ma sono inclusi panettone e dj-set, nel caso si cambiasse idea sulle danze., pronta a lanciare i brindisi? “No guarda, io non so mai cosa fare a Capodanno. Direi che lavorare è la soluzione migliore. Per me è incomprensibile il fatto di festeggiare il tempo che passa, gli stessi compleanni andrebbero aboliti dopo una certa età.