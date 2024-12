Lanazione.it - L’addio a Federico e Laura. Genitori oltre ogni distanza

Leggi su Lanazione.it

La seconda metà dell’anno è stata funestata da una lunga serie di fatti di cronaca nera che hanno commosso, scosso e lasciato basito l’intero territorio versiliese. Scavallato il giro di boa, il mese di luglio si è aperto subito – era il 1° – con la tragica morte diNappi, lavoratore pietrasantino rimasto schiacciato tra un trattore e un albero. Nonostante l’arrivo dei soccorritori e i loro tentativi di trarlo in salvo, il giovane, che sarebbe diventato padre dopo pochi mesi, perse la vita. La sua bambina è nata alla fine di novembre, portando una ventata di commozione. Ad agosto, Viareggio è stata funestata da una serie di incidenti in rapida successione che hanno causato diverse vittime. Era l’alba del 26 quandoChiricuta, una barista residente a Torre del Lago e che lavorava a Lido di Camaiore, è stata travolta attorno alle 6,30 del mattino mentre, sul suo scooter, percorreva via Foscolo in direzione nord.