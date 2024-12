Ilfoglio.it - Jimmy Carter non seppe scegliere tra i falchi e le colombe e l’Iran gli costò la rielezione

Se da quarantasei anniè il vero problema del medio oriente, parte della responsabilità è anche di. Se dal 7 aprile 1980 non ci sono più rapporti diplomatici tra Washington e Teheran e oggi tocca alla Svizzera fare da mediatrice per trasmettere messaggi, un po’ è l’eredità lasciata dall’Amministrazione. E vanno ricercate nell’epoca del presidente democratico di fine anni Settanta anche le radici di quelle tensioni continue che emergono in controluce nel caso dell’arresto della nostra collega Cecilia Sala. Del presidente scomparso nel fine settimana, ormai centenario, si ricorderà molto in questi giorni quanto la crisi degli ostaggi in Iran gli sia costata lanella sfida con Ronald Reagan del 1980. Ma le ricerche storiche e i documenti americani declassificati in questi anni dipingono un quadro più complesso.