Incidente aereo in Corea | cosa dicono le indagini sullo schianto del Boeing della Jeju Air

Seul (del Sud), 31 dicembre 2024 – Proseguono lerelative al tremendodello scorso 29 dicembre avvenuto indel Sud. Il velivolo, appartenente allaAir e proveniente dalla capitale thailandese Bangkok, si è schiantato sul suolo durante la fase di atterraggio, provocando la morte di 179 persone sulle 181 presenti a bordo. Le ultime riprese video mostrano come l'sia uscito di pista prima di scontrarsi con una barriera di cemento e prendere immediatamente fuoco, nei pressi dell'aeroporto internazionalecittà sud-occidentale di Muan. Tra le cause più accreditate dell', i vigili del fuoco segnalano un possibile impatto con uccelli in volo. Police forensics personnel and National Bureau of Investigation officials work at the scene where aAir737-800 aircraft crashed and burst into flames at Muan International Airport in Muan, some 288 kilometres southwest of Seoul on December 31, 2024.