Il brindisi con Natalie Imbruglia. Tutte le info per la notte più lunga

C’è un’Ancona pronta a brindare all’ombra della Mater Amabilis del Trubbiani. In migliaia, stasera, affolleranno piazza Pertini per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Un "Capodanno internazionale", espressione più volte ripetuta dall’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio, e che prenderà il via ufficialmente dalle 22. L’opening di Corrado Cori fungerà da antipasto al clou delladi festeggiamenti in salsa anconetana, quando riflettori e telefonini saranno puntati sul palco per l’atteso concerto della popstar. L’artista di fama mondiale, atterrata ieri in Italia, è attesa per le 23 nella Dorica e farà scatenare il pubblico interpretando i suoi più grandi successi, da Shiver a Torn, in un viaggio generazionale nella musica. Sembra sarà lei stessa, attorniata dalle autorità con in testa il sindaco Daniele Silvetti, a traghettare l’euforica piazza dei rinoceronti verso la mezza