Frosinone camion si scontra con due auto | traffico in tilt e lunghe code

Un violento scontro ha creato il caos lungo via Palianese sud, nel territorio di Paliano nel nord, provincia di. Intorno a mezzorgiorno del 31 dicembre 2024, duee unsono rimasti coinvolti in un violento incidente, dalle dinamiche ancora tutte da accertare.Leggi anche: Maati accoltellato a Campi Bisenzio, svolta nell’inchiesta: indagati due ragazzi per omicidioUna della due, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe urtato violentemente il grossoche procedeva in direzione Colleferro. Una persona è rimasta ferita e sul posto si sono portati gli operatori sanitari del 118 che stanno prendendo in cura la persona ferita e gli agenti della polizia locale di Paliano che hanno chiuso il tratto di strada interessato deviando ilin direzione di Paliano su via Cimate.