Ilrestodelcarlino.it - Virtus, amaro ko contro la prima della classe. Legnano ribalta la gara negli ultimi tre minuti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8284: Ricci 17, Morina 22, Anaekwe 12, Masciarelli 9, Vaulet 14, Kadjividi 4, Pinza 4, Ambrosin, Zangheri, Santandrea, Fiusco e Vannini All. Galetti.: Scali 6, Sodaro 17, Mastroianni 15, Oboe 5, Galizzi 10, Raivio 12, Colombo, Consolandi, Quarisa 14, Agostini 5, Lavelli, Fernandez. All. Piazza. Arbitri: De Rico e Gallo. Note: parziali 17-19; 39-40; 60-61. Tiri da due:Imola 23/37;20/26. Tiri da tre: 8/23; 11/27 . Tiri liberi: 12/25; 11/16 . Rimbalzi: 34; 34. Lasi deve mordere le mani per come sono andate le cose ieri sera al cospettocapolista. A 3dalla fine i gialloneri erano sopra di 10 punti (80-70), non sono riusciti a chiuderla e gli ospiti hanno portato a casa una vittoria davvero insperata.