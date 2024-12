Calciomercato.it - Niente da fare per l’Inter e Inzaghi: non partono per l’Arabia Saudita

Tre assenze nel gruppo nerazzurro per la spedizione a Riad in vista della Final Four di SupercoppaCoperta corta per Simonein difesa in vista dello scontro di Supercoppa contro l’Atalanta, capolista in campionato insieme a Napoli con un punto di vantaggio sui nerazzurri di(che hanno però una gara in meno).Simone(LaPresse) – Calciomercato.itI campioni d’Italia vogliono ripetersi e difendere il titolo in Arabia, ma nella semifinale di giovedì sera a Riad non avranno mezza difesa a disposizione viste le assenze di Pavard e Acerbi. Due defezioni importanti per Simonee che stanno condizionando le rotazioni tra campionato e coppe dell’allenatore piacentino. Scelte obbligate così nelle ultime uscite per il mister nerazzurro, con diversi giocatori costretti agli straordinari in difesa e a stringere i denti, come ad esempio de Vrij non al meglio contro Como e Cagliari.