Iltempo.it - Niente cure in Gran Bretagna: la moglie di Assad e il divieto di tornare a casa

Leggi su Iltempo.it

Asma al-, lanata a Londra e gravemente malata del caduto presidente siriano Bashar al-, non potrà recarsi nel Regno Unito per lein quanto il suo passaporto non è più valido. Non è chiaro se il documento di viaggio sia scaduto o sia stato volutamente bloccato. Fonti del governo britannico hanno riferito al quotidiano londinese The Times che, poiché il passaporto dell'ex first lady siriana in esilio in Russia non è valido, il governo britannico non le permetterà di rientrare neanche per motivi di salute. La donna starebbe combattendo contro una grave forma di leucemia e avrebbe una probabilità di sopravvivenza del 50%. Asma aveva già combattuto contro il cancro al seno nel 2019, da cui era guarita dopo un anno di. Ora si ritiene che la leucemia sia ricomparsa dopo un periodo di remissione.