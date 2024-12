Inter-news.it - Milan tra i fischi! Fonseca a un passo dall’esonero. Pronto ex Inter! – Sky

Il pareggio contro la Roma ha segnato il capolinea dell’avventura di Paulosulla panchina del. L’esonero del tecnico portoghese, nell’aria già da diverse ore, dovrebbe essere ufficializzato a breve dal club.ESONERO VICINO – Pauloa dire addio aldopo il pareggio con la Roma. La decisione del club non sorprende, considerando il deludente percorso in campionato. Il pareggio contro la Roma lascia ila otto punti di distacco dalla zona Champions, una distanza ormai difficile da colmare. Nonostante qualche sprazzo di buon gioco, come la vittoria nel derby e l’impresa a Madrid contro il Real, la squadra dinon è mai riuscita a trovare continuità. Il rendimento altalenante, unito a tensionine con alcuni giocatori e una crescente disaffezione dei tifosi, ha reso inevitabile il cambio in panchina.