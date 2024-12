Pianetamilan.it - Milan, Conceição: “Orgoglioso di essere qui. Non ci sono scuse. Ai tifosi …”

Sérgio, allenatore del, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tecnico rossonero tramite i canali ufficiali, spendendo alcune parole anche per idel Diavolo. Ecco, dunque, il suo messaggio. "di questa avventura. L'emozione è momentanea perché dobbiamo lavorare. Dobbiamo avere cuore caldo e testa fresca per lavorare al massimo e riuscire a vincere le partite: è quello che vogliamo noi. Rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamoall'altezza". Sulla preparazione in vista della Supercoppa: "Non abbiamo tanto tempo ma questa non è assolutamente una scusa. Con il tempo che ho a disposizione devo lavorare al massimo perché in giocatori capiscano cosa devono fare a livello individuale e poi collettivamente peruna squadra forte ogni partita.