Milan c’è il comunicato ufficiale | addio Fonseca ecco cosa succede ora

Ultimo aggiornamento 30 Dicembre 2024 10:12 di AlessiaIlha deciso ed è arrivato anche ilstando ora in casa rossonera.Ora è tutto chiaro: ilha deciso e, con la notadiramata qualche minuto fa, ha dichiarato la scelta presa. Stando tutto molto rapidamente: c’è già un percorso ben delineato.tuti i dettagli sui prossimi passi del club., esonerato: c’è ilCometramite una nota: “ACcomunica ufficialmente di avere sollevato Paulodall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile“.“AC– si legge ancora – comunica ufficialmente di avere sollevato Paulodall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro”.