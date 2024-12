Giornalettismo.com - La reazione di InfoCert al data breach che l’ha colpita

Leggi su Giornalettismo.com

A differenza di quanto accade spesso con le violazioni ai sistemi informatici, la comunicazione diè arrivata in maniera puntuale, in concomitanza con l’accertamento delche ha riguardato 5,5 milioni di utenti del provider di servizi di identità digitale. Nell’effettuare la comunicazione,ha anche fornito una versione coerente con le analisi indipendenti sino a quel momento fornite rispetto alle possibili cause del. Come vi abbiamo già spiegato in un altro articolo del nostro monografico di oggi, infatti, è stata la stessaa spiegare come la violazione sia avvenuta non direttamente attraverso i propri sistemi, ma attraverso quelli di un fornitore terzo. LEGGI ANCHE > Come hanno fatto a ottenere i dati di 5,5 milioni di utenti diLa risposta die la sua comunicazione all’indomani delIn27 dicembre u.