Oasport.it - Jannik Sinner non si cura delle chiacchiere di Kyrgios e Djokovic e si allena a Montecarlo

Lasciarsi scivolare lealtrui.è stato chiamato spesso in ballo relativamente alla vicenda “Clostebol” che lo vede protagonista. La positività accidentale alla sostanza dopante non è un capitolo ancora chiuso, in quanto la WADA con il famoso ricorso al TAS ha richiesto l’intervento, ritenendoreo di negligenza per gli errori commessi dal suo staff. Ricordiamo che l’altoatesino rischia una squalifica che può variare da uno a due anni.Ebbene, Nicke Novakda Brisbane hanno espresso nuovamente le loro valutazioni e soprattutto l’australiano ha rincarato la dose, etichettando il giocatore italiano e la polacca Iga Swiatek come due imbroglioni. Nole, dal canto suo, ha parlato di questione poco trasparente e incoerente in confronto ad altri casi che hanno visto giocatori sospesi per positività in un test antidoping.