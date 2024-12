Quifinanza.it - Isee precompilato 2025, come utilizzare la DSU online e limiti per ottenere le agevolazioni

Ci avviciniamo ad un momento particolarmente importante per le famiglie: la presentazione dell’. Anche il prossimo anno sarà possibile accedere alla Dsued inserire i dati necessari, senza la necessità di passare fisicamente da un Caf. Per accedere allo strumento è sufficiente visitare l’apposita sezione del sito Inps.Dal 1° gennaioè possibile compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica direttamentee richiedere, in questo modo, l’attestazione: la pratica viene facilitata dalla possibilità dila versione precompilata, che ogni anno viene migliorata e diventa sempre più completa.Ricordiamo chel’è un passo indispensabile per i contribuenti che devono aggiornare la propria attestazione per l’anno nuovo in tempi rapidi.