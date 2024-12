Inter-Atalanta Supercoppa | dove vederla in chiaro in tv e streaming

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Il 2025 si apre con un impegno prestigioso per l’, che volerà in Arabia Saudita per cercare di conquistare il trofeo dellaItaliana per il quarto anno consecutivo. Giovedì 2 gennaio alle ore 20:00 CET (22:00 ora locale) i nerazzurri affronteranno l’nella semifinale della EA Sports FC Supercup 2024/25.La partita, che si giocherà all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, sarà trasmessa in diretta su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro tramite l’app di Infinity o sul sito mediasetplay.mediaset.it.Gli aggiornamenti suTVCome di consueto,TV offrirà una copertura completa dell’evento. Il pre-partita inizierà alle ore 18:45 con collegamenti e ultime notizie in attesa del fischio d’inizio.