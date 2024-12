Thesocialpost.it - Incidente in Thailandia, scontro tra bus e camion: coinvolti 30 turisti stranieri

Almeno 15 persone, comprese setteinternazionali, sono rimaste ferite nelle prime ore di oggi a seguito di unotra un autobus e unnella provincia di Chumphon, nel sud-est della. Secondo quanto riportato dalla polizia, tra i feriti figurano quattro birmani, tre olandesi, due tedeschi, due israeliani, due tailandesi, un greco e un nordirlandese, come evidenziato nell’elenco redatto dopo l’.Leggi anche: Sondaggi di fine 2024: il Pd può sorridere, dimezzato il distacco da Fratelli d’ItaliaL’autobus era in viaggio da Bangkok a Surat Thani. Due passeggeri, un olandese e un birmano, hanno riportato fratture a una gamba e necessitano di un intervento chirurgico. Wisanu Surawadee, capo della stazione di polizia di Sawi, ha comunicato all’agenzia EFE che sull’autobus c’erano anche passeggeri spagnoli, i quali, fortunatamente, non hanno subito ferite e sono stati assistiti con un mezzo alternativo per proseguire il loro viaggio.