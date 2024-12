Sport.quotidiano.net - Il Budokan è tricolore. Trionfo nella divisione A2

Leggi su Sport.quotidiano.net

In casaInstitute riecheggia il coro "Campioni d’Italia". Proprio così, unper la società di judo delle Due Torri che si laurea campione d’Italia a squadreA2. La conquista delmatura al PalaPellicone di Ostia, centro olimpico federale per chi ama questa specialità. Trentuno le squadre sui tatami laziali in seguito alle fasi di qualificazione regionali e alle relative posizioni della ranking list nazionale. Accesso di diritto per la squadra delInstitute, già detentrice del bronzo. Una vittoria che rappresenta il culmine del continuo lavoro, svolto con umiltà e determinazione, dagli atleti e dall’équipe di tecnici e dirigenti del team. La formazione del, seguita dal tecnico federale Massimiliano Nobile, era composta da Daniel Sanchini, Leonardo Cittadini, Andrea Bertuzzi, Mattia Castellani, Michele Serra, Daniele Gasparri e Riccardo Bertolini, quest’ultimo in prestito dagli amici da un’altra e nobile società espressa da Bologna, il Dojo Equipe del maestro Fabio Fabbroni.