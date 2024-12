Inter-news.it - Highlights Serie A | Milan-Roma 1-1: pari ed esonero! Fonseca a casa

Leggi su Inter-news.it

, partita delle 20.45 valida per la diciottesima giornata diA, è finita 1-1. Dybala pareggia Reijnders e manda Paulo. Di seguito gol edella partita che si è giocata allo Stadio San Siro dio.CONDANNATO ALL’termina sul punteggio di 1-1 a San Siro. La gara si sblocca già al 16’, quando iltrova il vantaggio grazie a Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese si conferma uno dei protagonisti della stagione rossonera, finalizzando un preciso invito di Fofana. Il gol illude i tifosi del Diavolo, ma la risposta dellaè immediata: al 23’ Paulo Dybala riporta in equilibrio il punteggio con una rete da applausi, nata da un assist geniale di Dovbyk. Con questo pareggio, ilrimane bloccato a metà classifica, incapace di trovare continuità in un campionato che sembra sfuggire di mano.