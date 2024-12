Ilfattoquotidiano.it - Gianni Ippoliti aggredito in pieno centro a Roma: un pugno in pieno volto per un parcheggio

Unsferrato in, la caduta a terra dopo avere sbattuto contro un’auto parcheggiata. Il tutto in, in via de’ Prefetti, alle spalle di Montecitorio., attore e conduttore televisivo, nella notte tra sabato e domenica è stato vittima di un’aggressione stradale, avvenuta forse a causa di un. È avvenuta poco dopo mezzanotte: mentre, 74 anni, si trovava nei pressi di un, un furgone bianco lo ha avvicinato. Da lì, lo scontro e l’aggressione. Nonostante sia finito a terra, il conduttore è riuscito ad annotare la targa del furgone e a chiamare i soccorsi.è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito e dimesso dopo gli accertamenti, visto che ha riportato ferite valutate non gravi. Intanto le indagini proseguono per rintracciare il proprietario del furgone e si stanno anche vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona dove è avvenuta l’aggressione.