Ilfattoquotidiano.it - Fisco, cambia la riscossione: più rate per mettersi in regola per chi dichiara di avere problemi economici. Perché la riforma è monca

Chi non ha versato il dovuto alavrà fino a 10 anni perin. Sempre che nel frattempo non smetta di pagare le, cosa che – come insegna l’esperienza di quattro tornate di rottamazioni delle cartelle – tende a succedere molto spesso, con forti perdite per l’erario. Con il 2025 va a regime ladellamessa in campo dal governo Meloni in attuazione della delega fiscale. Lunedì è stato pubblicato il decreto ministeriale firmato dal viceministro Maurizio Leo che definisce alcuni dettagli, come previsto dal decreto legislativo 110/2024. In base al quale a regime il numero massimo dimensili concesse dalpotrà salire in via ordinaria dalle attuali 72 a 108 per i contribuenti cheno di essere in difficoltà economiche, anche se non presentano alcuna pezza d’appoggio per provarlo.