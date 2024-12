Unlimitednews.it - Udinese-Torino 2-2: il commento post partita

Leggi su Unlimitednews.it

Latra, disputata il 29 dicembre 2024 alla Dacia Arena, si è conclusa con un pareggio per 2-2. I friulani sono passati in vantaggio al 41º minuto con un gol di Touré, seguito dal raddoppio di Lucca al 49º minuto. Ilha reagito prontamente, accorciando le distanze al 53º minuto grazie a Che Adams e trovando il pareggio al 63º minuto con Samuele Ricci. Il tecnico dell’, Kosta Runjaic, ha commentato la prestazione della sua squadra, esprimendo soddisfazione per il punto ottenuto, pur riconoscendo un calo di intensità dopo il secondo vantaggio. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione per evitare rimonte da parte degli avversari. Dal lato del, la reazione è stata significativa, con Adams e Ricci protagonisti della rimonta.