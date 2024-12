Amica.it - Rosso, nero e oro: l’abbinamento colore last-minute per Capodanno

Leggi su Amica.it

Se c’è una notte in cui sperimentare con ilsenza riserve, è sicuramente quella di. Non servono outfit complessi o stravaganti: l’abbinamentoè sufficiente per vestirsi a tema vantando una certa eleganza. Diventando così l’idea lookperfetta per le fashioniste ritardatarie. Con pochi pezzi chiave, ma abbinati sapientemente, si può riprodurre l’abbinamentoe il lookdivisto in passerella da Carolina Herrera durante le sfilate autunno inverno 2024 2025. Ecco come vestirsi per l’ultimo dell’anno.Il look di Carolina Herrera, minimalismo con un tocco coutureL’outfit in questione è stato capace di catturare la luce dei flash sulla passerella, racchiudendo l’essenza del contrasto, con un tocco di oro.