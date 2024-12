Ilnapolista.it - Per lo scudetto saranno decisivi gennaio e febbraio

Per loProprio lui, l’uomo mercato. Raspadori entra e risolve una partita stregata che ricordava quel Napoli-Spezia del 2022 che portò al suo primo gol con la maglia azzurra. Jack è uno di quelli che dove andrà sarà un rinforzo importante e se resta sarà una pedina decisiva. Con Kvara spento e Lukaku che tra portiere e pali non riesce a trovare la via del gol in modo continuo c’è Neres che potrebbe diventare titolare inamovibile.Nel primo tempo gli azzurri partono a ritmi alti e Stankovic salva su Rahamani da distanza ravvicinata con Neres e Kvara che mettono in apprensione sulle fasce un Venezia che si chiude a riccio. Dopo un tentativo del georgiano parato dal portiere veneziano al 20° Meret compie un altro miracolo con una grande parata di piede su Yeboha.