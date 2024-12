Tarantinitime.it - New Taranto, contro Capurso arriva il secondo ko stagionale

Tarantini Time QuotidianoUno stop che fa male, soprattutto perché maturatola prima della classe in una sfida giocata ad armi pari nonostante le tantissime difficoltà. La Newsi arrende per 3-1 ai Bulldognel big match della 12^ giornata del campionato di Serie A2 Élite, subendo la seconda sconfitta.In una partita accesissima e spigolosa, i rossoblù hanno dovuto fare a meno di Di Pietro, infortunatosi durante il riscaldamento: il giocatore tarantino ha provato a stringere i denti, ma è stato costretto a chiedere il cambio dopo pochissimi secondi dal fischio d’inizio. Quintetto rivisitato, dunque, per mister Guarino. Ma nonostante ciò, sono gli ionici a rendersi pericolosi: ci provano subito Bottiglione e Rosato con due conclusioni, ma Micoli risponde presente.