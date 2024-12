Pianetamilan.it - Milan-Roma 1-1 (45?): Fonseca espulso. Dubbi per un rigore

È terminato da pochi minuti il primo tempo di, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ao. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco tra i rossoneri di Pauloe i giallorossi di Claudio Ranieri. Inizia il primo tempo tra! Primo minuto grande parla di Chukwueze per Reijnders, che non trova il tempo per passarla al centro per Jimenez. Partono molto bene i rossoneri. Bella azione di Jimenez che fa ammonire subito Manu Koné e ottimo calcio di punizione ottenuto. Tiro di Reijnders forte, ma centrale. Dopo il primo coro della Curva Sud, continua la contestazione contro Gerry Cardinale: "Cardinale devi vendere, vattene vattene!", a ripetizione. Buon approccio nei primi minuti del