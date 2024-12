Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon 2024 in DIRETTA: assolo di Van der Poel, rimonta veemente di Vanthourenhout

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.57è dodicesimo a 1? 35?. Il belga ha un distacco di 32? dalla quarta posizione di Wyseure.15.57 Sul traguardo Aerts ha 32? di ritardo su Van dere 4? di margine su Vandeputte.15.56 Van derregala un po’ di spettacolo sulle gobbe subito dopo il traguardo.15.56 Quinto passaggio sul traguardo per Van derin 9? 18?. È un metronomo l’olandese.15.55 Nel tratto in cui bisogna rilanciare Aerts guadagna molto su Vandeputte che sembra affaticato.15.54 Malinteso tra Aerts ed il box che era pronto per il cambio bici. Il belga non perde molto tempo ma sicuramente sale un po’ di nervosismo.15.54 Non molla Vandeputte che è a soli 3 secondi da Aerts.15.52 Continua ladiche al momento è tredicesimo a 1? 26?.