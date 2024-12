Bergamonews.it - “Il nostro Roberto, ucciso per aver chiesto spiegazioni. La figlia con l’occhio nero aveva denunciato il fidanzato la sera prima”

Boltiere. Sguardo attonito e braccia conserte. Alcuni parenti stazionano in silenzio fuori dall’abitazione diGuerrisi, il 42enne di Boltiere freddato a colpi di pistola sabato 28 dicembre a Pontirolo Nuovo.A premere il grilletto, secondo i carabinieri, è stato il 58enne Rocco Modaffari, zio deldella, in stato di fermo dopo ore e ore di interrogatori. I parenti di Guerrisi raccontano che laventenneil compagno ladell’omicidio, per delle botte ricevute: “L’hanno portata in pronto soccorso che”.Guerrisi era andato a chiedereai familiari del giovane sabato mattina. Poi, (forse perché nontrovato nessuno”, ipotizzano i parenti della vittima) è tornato sul posto nel pomeriggio. In via Bergamo a Pontirolo, dove la famiglia del ragazzo abita e gestisce un’azienda di vendita e noleggio auto.