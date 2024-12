Metropolitanmagazine.it - Il caso Romanowski tra Polonia, Ungheria e Corte Europea

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: il conflitto trarischia di approdare alladi giustiziaLa controversia trasuldi Marcin, ex ministro polacco accusato di corruzione, sta assumendo dimensioni sempre più ampie. La questione potrebbe trasformarsi in una crisi diplomatica senza precedenti. Varsavia ha già richiamato il proprio ambasciatore da Budapest. Inoltre, si prepara a portare la questione davanti alladi giustizia dell’Unione(CGUE), accusando l’di violare il diritto europeo.Le origini deltra: il mandato d’arresto europeoMarcin, ex ministro della giustizia del governo polacco guidato da Mateusz Morawiecki, è ricercato inper accuse di corruzione. A seguito delle indagini condotte dal tribunale di Varsavia, è stato emesso un mandato d’arresto europeo contro di lui.