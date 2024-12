Isaechia.it - Grande Fratello, Zeudi delusa dopo il riavvicinamento tra Helena e Javier: “Spero di non essere stata usata per una clip, non esiste che…”

Nelle ultime settimane all’interno della Casa delsembravanata una nuova coppia, quella formata daPrestes eDi Palma, che sono apparse sin da subito molto vicine.In questi ultimi giorni, però, l’idillio tra le due gieffine sembra essersi interrotto:, infatti, ha baciato Alfonso D’Apice (QUI per leggere ciò che è successo), ma non solo.L’ex Miss Italia, infatti, ha anche espresso delle perplessità sulla veridicità del comportamento dinei suoi confronti, accusandola di averlasolo per avere dellein puntata e diin realtà ancora presa daMartinez.Ieri sera, la Di Palma si è ritrovata in salone a parlare con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e proprio a loro ha esternato i suoi dubbi in merito:Per me la coerenza e l’onestà vive e regna su tutto.