Lanazione.it - Delitto Campi Bisenzio, 17enne ucciso con almeno 5 coltellate

(Firenze), 29 dicembre 2024 – Colpito con. E’ morto così Muobakir Maati, il ragazzo di 17 anni trovato intorno alle 5,30 di stanotte in via Tintori a. Il giovane di origini marocchine, residente a Certaldo, è stato immediatamente soccorso dai mezzi della Misericordia e della Pubblica Assistenza, ma per lui non c’era già più nulla da fare. I carabinieri indagano per ricostruire la vicenda ed individuare i responsabili. Ildovrebbe essere maturato all’esterno di un locale notturno, ma non si esclude nessuna ipotesi. Si cercano le immagini della videosorveglianza per capire se al loro interno possano esserci elementi utili alle indagini. In base ad una primissima ricostruzione, Moubakir si trovava insieme ad alcuni amici all’interno di una discoteca che si trova a poche centinaia di metri dal luogo del