Un robot in sala operatoria per interventi pediatrici

AGI - Un sistemaico di nuova generazione che permetterà di effettuarecomplessi limitando al massimo i disagi per i piccoli pazienti. Si chiama da Vinci Xi ilarrivato al Meyer. Questa piattaforma all'avanguardia per la chirurgia mininvasiva, la cui acquisizione è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Meyer, offre ai chirurghi una visione 3D ad alta definizione del campo operatorio e un sistema intuitivo di gestione e controllo degli strumenti che permette di superare le limitazioni della chirurgia convenzionale. Il sistema consente la gestione simultanea di tre strumenti articolatiici e un endoscopio articolato. Il tutto attraverso una singola e unica incisione cutanea che va da 2,7 centimetri a 7 centimetri. Un tipo di chirurgia che risulta particolarmente efficace per eseguire tutti quegliche comportano spazi ristretti di manovra o che richiedono l'individuazione di accessi anatomici alternativi o il passaggio attraverso orifizi naturali.