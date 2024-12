Agi.it - Riuscito l'intervento a Sarrazin, è in coma artificiale

AGI - "È riuscita" l'operazione eseguita nella notte sul discesista francese Cyprienper drenare l'ematoma subdurale riportato netta tremenda caduta nelle prove per la libera di Bormio: lo ha reso noto la federazione sciistica francese (Ffs) spiegando che l'atleta resta sotto anestesia. Il 30enne sciatore di Gap, numero due mondiale nella libera, è ricoverato in terapia intensiva neurologica all'ospedale di Sondalo. Il comunicato è arrivato mentre iniziavano la ricognizione degli 'uomini jet' sulla pista dello Stelvio in vista della discesa di Coppa del mondo in programma alle 11,30., per il Circo bianco soprannominato 'Cyp', viene tenuto innel reparto di terapia intensiva neurologica.