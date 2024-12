Quotidiano.net - Previsioni 2025: cosa aspettarsi dai mercati azionari e delle criptovalute

Leggi su Quotidiano.net

Nelsono molti gli analisti a credere che il mercatopotrà avere una crescita senza precedenti. A spingere verso questo previsione sono soprattutto alcuni fattori, quali per esempio il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump e la crescita registrata dallenel corso degli ultimi 12 mesi., dunque, nel mondo cripto nel? Sono principalmente 3 gli scenari attesi, due di natura strettamente macroeconomica e un decisamente più politico. L’atterraggio morbido Il primo scenario ipotizzato per il mondo cripto nelè il cosiddetto soft landing, ovvero l’atterraggio morbido. È il quadro prospettico migliore, segnato da una recessione evitata che porterebbe tutti a una condizione di vantaggio. In questa visione, i tassi tornerebbero sensibilmente a livelli più bassi rispetto a quelli attuali, evitando così qualsiasi tipo di recessione, ivi compresa quella tecnica.