Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-3: Barella decisivo, Wieteska horror. A Dimarco non riesce nulla

Voti, top e flop della sfida andata in scena all’Unipol Domus e valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Lautaro Martinez si sblocca dopo 8 partiteTOP Scuffet 6,5 – Torna titolare dopo sei partite. Incerto sul gol di Bastoni, ma prima aveva parato tutto. Senza di lui la partita sarebbe potuta essere già chiusa allo scadere dei primi 45?.Zappa 6Mina 6,5 / FLOP Dal 46?4 – Si è notata subito la differenza, in negativo, con il colombiano. Gioca a pallavolo in area di rigore regalando il rigore del definitivo 0-3.Luperto 5,5Obert 5,5 / Dal 59? Marin 5Zortea 5Adopo 6FLOP Makoumbou 5 – Secondo tempo pessimo. Sullo 0-2 si addormenta tenendo in gioco Lautaro Martinez. / Dal 71? Viola s.v.Augello 5,5FLOP Gaetano 5 – Anche oggi la brutta copia del giocatore dell’anno scorso.