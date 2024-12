Spazionapoli.it - Napoli-Venezia, Conte cambia tutto: la modifica sorprende i tifosi!

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Ultimissime – Antonioè pronto ad una scelta inedita. L’allenatore ha già deciso in vista della prossima sfida. Ilè pronto a scendere nuovamente in campo dopo l’ultima vittoria contro il Genoa. Gli azzurri hanno trionfato per 1-2 a Marassi, ma il cammino dei partenopei è appena cominciato. Ora, ad attendere la squadra, c’è ildi Eusebio Di Francesco che viene dall’importante vittoria contro il Cagliari.Il match che andrà in scena al Maradona sarà però molto delicato. Infatti, Antonionon accetterà cali di concentrazione, motivo per il quale verrà schierato l’undici titolare. Nella giornata di ieri, però, c’è stato un piccolo imprevisto che ha riguardato Matteo Politano, il quale è alle prese con alcuni sintomi influenzali. A tal proposito, l’allenatore azzurro sarebbe pronto a schierare un tridente inedito.