Molti classici di Topolino diventano di dominio pubblico

Il 1° gennaio 2025 una serie diDisney, compresi quelli con, diventeranno di. Queste opere del 1929 possono ora essere condivise, copiate e sviluppate da altri creatori, almeno negli Stati Uniti. Ci sono alcuni film d’animazione diche stanno per entrare nel, come The Opry House, che vede il debutto dei suoi guanti bianchi; The Karnival Kid, in cuiparla per la prima volta; e Mickey’s Follies, in cui viene introdotta la canzone “Minnie’s Yoo Hoo”. Gli altri film diche saranno presto disono:Il ballo del fienileQuando il gatto è lontanoLa battaglia dell’aiaIl garzone dell’aratroIl ciuf-ciuf di MickeyIl pazzo del jazzRitmo della giunglaLa casa stregataOnde selvaggeAnche se non ha come protagonista, c’è un altro cortometraggio animato Disney che entrerà presto nelnel 2025: La danza degli scheletri.