Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2024 in DIRETTA: Brignone al comando, attesa per Collomb

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.3011.00 Ghisalberti resta 29ma: serve un miracolo per la qualificazione.10.58 Lara Della Mea 31ma a 2.85, già eliminata. Ve lo avevamo detto: la terza punta in, in assenza di Sofia Goggia, è Giorgia. Attendiamola con fiducia: avrà il pettorale n. 61.10.58 Ilaria Ghisalberti perde oltre un secondo nel finale ed è 29ma a 2.70. Difficile che si qualifichi.10.57 Non si qualifica neanche Zenere. Non è una sorpresa, i tempi erano alti.10.57 Fuori anche Melesi, Asja Zenere 30ma.10.55 Platino fuori. Adesso 29ma Zenere e 30ma Melesi.10.55 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie è 23ma a 2.49. Platino 30ma, ormai appesa ad un filo.10.53 Speriamo che Giorgiafaccia molto meglio rispetto alle ultime azzurre scese.