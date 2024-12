Ilrestodelcarlino.it - L’anno si chiude con una sconfitta

L’ultimo impegno del 2024 per la prima squadra della Cesena Basket 2005 nel campionato di Divisione Regionale 1 ha visto i cesenati arrendersi sul campo della capolista Massa Lombarda 70-46 (17–17; 49–25; 60-35). La squadra di coach Marco Vandelli è scesa in campo praticamente con i ragazzi della Under 17 e 19 viste le defezioni di Rossi, Montaguti, Dell’Omo, Magnani e quelle dell’ultimo minuto di Ugolini e Gremantieri. Una partita già segnata in partenza è diventata quindi una pura formalità per la compagine ravennate che punta alla promozione in serie C. I cesenati hanno comunque creato problemi agli avversari per tutto il primo quarto. Ora si gira pagina e si aspetta la prima del 2025 che Cesena giocherà sullo stesso campo ma contro Lugo l’11 gennaio dopo il suo turno di riposo.