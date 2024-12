Liberoquotidiano.it - "Jamming" e "spoofing": ecco cosa rischiamo a prendere un volo di linea in tempo di guerra

Quanto accaduto in Kazakistan dà da pensare. Con unadai confini indefiniti, anche volare risulta pericoloso. Ci sono infatti droni e missili fuori controllo che sfrecciano dalla Moldavia al Caucaso; battaglie di impulsi e frequenze radio che cancellano le coordinate di navigazione satellitare dalla Norvegia al Mar Nero; duelli aerei sempre "meno professionali" – come vengono definiti nei comunicati della Nato – dal Baltico all'Alaska. E ilpartito da Baku in direzione di Grozny, poi precipitato causando la morte di 38 persone, ne è la riprova. Dalle ricostruzioni sembrerebbe che appena superata la frontiera di Mosca, il velisia subito scomparso dal monitoraggio di Flightradar24 e degli altri siti che tracciano i collegamenti civili. Lì, in tutta la zona erano stati attivati i sistemi elettronici militari che disturbano le trasmissioni dei satelliti di navigazione.