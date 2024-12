Ilnapolista.it - Folorunsho, la Fiorentina inizia la trattativa col Napoli (Schira)

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò, lasta cercando di prendere Michaele hato lacolper averlo a gennaio.#have opened talks to try to sign Michael #from #. #transfers @violanews https://t.co/oCNuBfC47q— Nicolò(@Nico) December 28, 2024Anche Alfredo Pedullà conferma la notizia di mercato: Laresta suseguito a sorpresa già la scorsa estate.La #resta su #seguito a sorpresa già la scorsa estate https://t.co/ftU0k9Gn9W— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 28, 2024Il centrocampista, lo scorso anno in prestito al Verona (5 gol e 1 assist in 34 presenze), dovrebbe sostituire Edoardo Bove, che non potrà più giocare in Italia. Ain questi mesi ha fatto il vice Anguissa, senza mai incidere, dato anche il poco minutaggio.