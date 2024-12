Drammatico schianto sulla provinciale Muore un 51enne gravemente ferita una ragazza

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un incidente nel Salento. Unsi è verificato nel primo pomeriggio di oggi e, purtroppo, ha visto come conseguenza la morte di un uomo di 51 anni e il ferimento grave di una. Il sinistro è andato in scenastrada321 che collega il comune di Casarano con quello di Taviano e ha visto protagonisti due mezzi pesanti, un Fiat Doblò e un Fiorino Opel. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare, esattamente vicino alla strada vicinale Masseria Pompea, all’altezza di una leggera curva, i due mezzi di sarebbero scontrati violentemente in maniera frontale. All’interno del Doblò viaggiava la vittima, Angelo De Masi,originario di Casarano, dipendente di un calzaturificio della zona.