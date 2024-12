Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-12-2024 ore 08:00

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovate questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità alvenerdì 27 dicembre e volumi didecisamente bassi quelli registrati in queste ore sulle strade cittadine nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare sulle altre autostrade da ieri per la rottura di una conduttura dell’acqua è stato necessario chiudere via Aurelia nel tratto compreso tra via Cardinal mistrangelo via della Madonna del Riposo n Vitabile ripercussioni a Castel Fusano ancora chiusa via della Villa di via Cristoforo Colombo via dei Pescatori la riapertura è prevista nella giornata di oggi e ricordiamo che fino al 6 gennaio in vigore l’estensione del orario delle ZTL di centro storico altri sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e giorni festivi una valida alternativa per recarsi al centro è l’utilizzo del trasporto pubblico a tale proposito ricordiamo che anche quest’anno sono in servizio le linee bus circolari gratuite le cosiddette free 132 e la linea elettrica 100 il bus free uno parte da Termini la linea freddo che parte da Piazzale dei Partigiani di entrambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate intermedie lungo il percorso la linea 100 Invece parte arriva a Porta Pinciana anche saper Largo Chigi questi autobus sono operativi tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti Mangio informazioni su queste altre notizie sul sito