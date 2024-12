Inter-news.it - Precedenti Cagliari-Inter: sfida numero 87! C’è pure un record

Domani l’scenderà in campo anell’ultimain campionato nel 2024. Thuram e compagni vanno alla ricerca del successo. Idi– Sono 86 iin Serie A tra: i nerazzurri guidano il bilancio con 43 vittorie contro le 14 dei rossoblù, con 29 pareggi a completare il quadro. L’ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro ilin Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta), segnando 33 gol nel periodo (2.5 di media a match); l’ultimo successo dei sardi contro i nerazzurri nel torneo risale al 1° marzo 2019 (2-1 all’Unipol Domus). In generale l’è la squadra che ha segnato più gol in Serie A contro il: 149 in 86 incontri, 1.7 a partita. Domani all’Unipol Domuscomunque da prendere con le pinze, perché i sardi in casa si dimostrano sempre avversari molto temibili.