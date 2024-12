Lanazione.it - Poppi, prorogata fino a giugno la concessione dell’impianto di Golf

Arezzo, 27 dicembre 2024 –ladi. Entro sei mesi il cambio gestione. L’amministrazione comunale diha prorogato l’affidamento indialClub Casentino Arezzo con l’obiettivo di garantire la prosecuzione, seppure in via transitoria, del servizio di conduzione, alle stesse condizioni attuali. La proroga, che è prevista dalla legge durante le procedure di gara, dureràal momento della sottoscrizione dellacon l’aggiudicatario della nuova gara pubblica e comunque non oltre il termine di 6 mesi dal 31 dicembre 2024. All’attuale gestore A.S.D.Club Casentino Arezzo spetterà quindi l’incasso delle quote e degli accessi limitati al periodo di effettiva gestione, negli importi attualmente vigenti.