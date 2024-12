Musica, settimo tour in Cina per il Piccolo Coro dell'Antoniano

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 dic. (askanews) – A chiusura di un anno in cui l’Antoniano ha celebrato i 70 anni dalla fondazione, ildiretto da Sabrina Simoni riparte per una nuova avventura: per ilanno, infatti, si torna inper unanée già sold out. In programma sette concerti, tra lunedì 30 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025: si comincia con 5 concerti allo Shanghai Culture Square – 1800 posti – e si prosegue con la tappa al Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino – 2500 posti – per concludere il viaggio con gli ultimi 2 live. Nel repertorio del, protagoniste indiscusse restano le canzoni delle ultime edizioni dello Zecchino d’Oro, alternando a contenuti divertenti altri più riflessivi. Dai pezzi intramontabili come “Il valzer del moscerino” ai successi più recenti come “Il panda con le ali” e “Il magico viaggio di Marco Polo”, brano dell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro che ha celebrato, nell’anno della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, la figura del primo viaggiatore a raccontare le meraviglie dell’Oriente.