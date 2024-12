Mistermovie.it - Mister Movie | Mamma Ho Perso l’Aereo torna in TV per Natale 2024, quando e dove vederlo

Leggi su Mistermovie.it

Il filmho, uno dei grandi classici delle festività natalizie, tornerà anche nela far sognare e divertire generazioni di spettatori, in particolare quelli cresciuti negli anni ’80 e ’90. Ogni anno, infatti, questo film diventa un appuntamento irrinunciabile per molti, che si riuniscono davanti al piccolo schermo per vivere le esilaranti disavventure del piccolo Kevin.andrà in ondaHohosarà trasmesso su Italia 1 giovedì 2 gennaio 2025, continuando una tradizione che rende il film protagonista delle serate televisive del periodo natalizio. Questo è un appuntamento tanto atteso, che richiama ogni anno una platea affezionata.Orario di messa in ondaLa programmazione è fissata per le 21.