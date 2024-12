Ilfattoquotidiano.it - “Mio fratello chiamerà sua figlia come una parte imbarazzante del corpo umano. Mi spiace per la piccola, le renderà la vita un inferno”: lo sfogo della futura zia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dare un nome ai propri figli è forse una delle decisioni più complicate per un neo-genitore. Sia perché può causare attrito nella coppia, che non riesce ad accordarsi sulla scelta, ma anche perché può essere causa di litigi anche con i propri parenti, magari delusi dal nome che è stato scelto per il nuovo membroloro famiglia. È il caso di una donna inglese, che ha duramente criticato suoperché ha deciso di chiamare suaunamolto specifica del. E adesso teme che la sua povera nipotina possa essere presa in giro a scuola per il suo nome, che, sostiene, lelaun.“Miomi ha appena detto chesuaAreola – scrive la donna su Reddit -. Vogliono scriverlo ‘Ariolla’, con un accento australiano, per cui si pronuncia tipo ‘Air-ee-oh-la’.