Milan-Roma, Theo Hernandez di nuovo in panchina? Pronta una sorpresa

, una partita importantissima per Paulo Fonseca. Il portoghese dovrà fare a meno di molti giocatori per la sfida di domenica sera, tra cui Rafael Leao. Per questo Alex Jimenez dovrebbe giocare da esterno sinistro alto. In difesa, al contrario di comi molti pensavano, non dovrebbe giocare. Fonseca, infatti, avrebbe in mente due possibili mosse. Le ultime. Beppe Di Stefano, giornalista che parla spesso del, ha aggiornato a Sky Sport delle ultime mosse di Fonseca in vista della partita di domenica sera. Ecco le sue parole. "Probabilmente ancorapercon la, stando all’allenamento di oggi. Provato Terracciano terzino sinistro che potrebbe però anche partire a centrocampo con Bartesaghi terzino sinistro. Pulisic bene che vada in".